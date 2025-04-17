17/04/2025 11:21
《港元利率》復活節長假前隔夜息見3.32厘，但一個月期三連跌
《經濟通通訊社17日專訊》復活節長假期前，港元拆息個別發展，其中，隔夜息上升約22基點至3.32192厘，為3月31日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息則連跌三天，報3.58212厘，見近一周新低。
反映銀行資金成本的三個月拆息升至3.85596厘，六個月及一年期拆息繼續維持不變，分別報3.9厘和4厘。
港元匯價今早在7.76-7.7629之間上落，最新報7.7619，與前收市價相若。
美國聯儲局主席鮑威爾表示，在關稅政策影響下，央行可能陷入控制通脹和支持經濟增長的困境，指總統特朗普宣布的關稅幅度超出預期。鮑威爾沒有透露他對利率走向的看法，但指聯儲局目前最好等待更清晰的形勢，然後再考慮調整其政策立場。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息升至3.85596厘，六個月及一年期拆息繼續維持不變，分別報3.9厘和4厘。
港元匯價今早在7.76-7.7629之間上落，最新報7.7619，與前收市價相若。
美國聯儲局主席鮑威爾表示，在關稅政策影響下，央行可能陷入控制通脹和支持經濟增長的困境，指總統特朗普宣布的關稅幅度超出預期。鮑威爾沒有透露他對利率走向的看法，但指聯儲局目前最好等待更清晰的形勢，然後再考慮調整其政策立場。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.32192
|+22.335
|一周
|3.3
|+1.845
|兩周
|3.4
|-0.071
|一個月
|3.58212
|-0.169
|兩個月
|3.72731
|-1.209
|三個月
|3.85596
|+0.06
|六個月
|3.9
|-
|一年
|4
|-
資料來源：香港銀行公會