17/04/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.32192 +22.335 一周 3.3 +1.845 兩周 3.4 -0.071 一個月 3.58212 -0.169 兩個月 3.72731 -1.209 三個月 3.85596 +0.06 六個月 3.9 - 一年 4 -

《經濟通通訊社17日專訊》復活節長假期前，港元拆息個別發展，其中，隔夜息上升約22基點至3.32192厘，為3月31日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息則連跌三天，報3.58212厘，見近一周新低。反映銀行資金成本的三個月拆息升至3.85596厘，六個月及一年期拆息繼續維持不變，分別報3.9厘和4厘。港元匯價今早在7.76-7.7629之間上落，最新報7.7619，與前收市價相若。美國聯儲局主席鮑威爾表示，在關稅政策影響下，央行可能陷入控制通脹和支持經濟增長的困境，指總統特朗普宣布的關稅幅度超出預期。鮑威爾沒有透露他對利率走向的看法，但指聯儲局目前最好等待更清晰的形勢，然後再考慮調整其政策立場。(cl)資料來源：香港銀行公會