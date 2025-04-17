17/04/2025 17:48

【關稅戰】港府據報今午召開人大政協專題座談會，探討應對關稅戰

《經濟通通訊社17日專訊》據本地傳媒引述消息指，港府今日下午召開港區全國人大代表及全國政協委員專題座談會，旨在探討如何應對美國關稅戰，並由行政長官李家超主持座談會，又指今次專題座談會上，港府會與人大政協商討目前香港最新形勢，也會聆聽人大政協委員的意見。而座談會歷時約1個半小時。



報道指，港區人大代表陳帆、徐莉等，以及政協常委包括遠東發展(00035)主席兼行政總裁邱達昌、中華總商會會長蔡冠深及廠商會會長及政協委員會盧金榮等人，在下午2時左右現身政府總部。



有與會者透露，李家超的開場發言重申特區政府會在7方面應對風險，並稱在「港人治港」下大家都是「港人」，各人都要做好自己的工作、要團結，更要做出最亮麗的成績。(bn)