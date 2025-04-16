16/04/2025 19:23

【關稅戰】保德信：中美僵局短期或無法打破，經濟衰退風險仍較高

《環富通基金頻道16日專訊》保德信固定收益(PGIM Fixed Income)指，雖然美國暫停實施對等關稅令全球貿易避免陷入極端主義，但近期美中緊張關係升級，卻降低了短期內通過談判解決問題的可能。兩國似乎都認為自己處於上風（儘管特朗普似乎率先讓步），令僵局可能在未來數月無法打破。在此期間，美國可能集中精力與亞洲盟友如越南、日本和韓國達成貿易協議。 中國似乎無意在關稅問題上讓步，反而將當前的貿易局勢視為一個拉攏美國的貨品進口國的契機。習近平主席於周一（14日）展開三國訪問行程，先後到訪越南、馬來西亞和柬埔寨等最受關稅影響的東南亞國家，旨在加強雙邊貿易關係和供應鏈方面的合作。



*料今年經調整全球GDP增長率僅為2.6%，經濟活動或放緩*



儘管部分對等關稅已撤回並暫緩90天執行，但實際關稅水平仍接近20%，對消費者造成壓力，並可能導致企業活動停滯。全球GDP預測最近被下調，目前預計2025年經調整的全球GDP增長率僅為2.6%，成為過去31年增速第六慢的一年--僅次於2001至02年、2008至09年和2020年。至於美國，由於企業為應對關稅提前進行採購，預計第二季度庫存將大幅增加，但消費數據可能與以往2至2.5%的增長持平。



雖然經濟衰退風險確實較高，但保德信將經濟增長視為一個兩階段的過程。倘若關稅最終被降低，經濟衰退的可能性將顯著下降，可避免大型信貸危機的發生，而信貸利差可能已經接近或達到峰值。然而，即使如此，在關稅威脅持續的情況下，仍可能面對經濟活動放緩的局面。在這種情況下，目前名義收益率高企的情況應能繼續帶來合理的投資回報。



*股票和債券相關性脫勾，關稅削減利好部分新興市場債券*



保德信認為近期股票和債券之間的相關性脫勾，是市場對美國政府信心減弱的象徵。上周美國國債和美元的拋售表明，市場對政府能否實現穩健經濟增長和制定可靠經濟政策產生質疑，原因在於政策的不確定性仍在延續。



對等關稅的削減將利好部分新興市場債券，但中國關稅的增加、全球經濟增長的憂慮，以及關稅對商品價格的次級影響，仍然對市場構成壓力。目前預測投資級別發行人重返市場或許言之過早，但若市場情緒回暖，部分發行人可能會把握機會。將持續關注地緣政治局勢和美中貿易政策。另外，國際貨幣基金組織會議將於一周後在華盛頓舉行，屆時各國政策制定者對美國貿易政策的反應、他們將以甚麼政策工具應對，以及各國政府如何應對當前的市場環境等，均將獲得更多訊息。(wa)