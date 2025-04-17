17/04/2025 08:28

【關稅戰】商務部：美方關稅武器化毫無理性，中方不予理會

《經濟通通訊社17日專訊》美國白宮網站發布關於關鍵礦產和衍生品232調查的有關事實清單，提到因為中國針對美國對等關稅採取報復措施，現在中國出口到美國的商品面臨最高達245%的關稅。



在北京，商務部發言人回應說，中方注意到中國出口美國的個別商品累計各種名目的關稅已達到245%。這充分暴露美方將關稅工具化、武器化已經到了毫無理性的地步。中方此前已就美國單邊加徵關稅多次闡明立場，對於美方這種毫無意義的關稅數字遊戲，中方不予理會。但倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。



世界貿易組織(WTO)總幹事伊維拉(Ngozi Okonjo-Iweala)警告稱，中美貿易戰可能將世界經濟拖入衰退，如果兩大經濟強國完全脫勾，全球實際本地生產總值(GDP)下跌7%。(ry)