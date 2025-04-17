直播中 : 開市Good Morning - 🐎三頭馬車數據分析 🚧港股六連升斷纜 放假前有何部署？多家內銀被大劈目標價 搞邊科？✨執倉宜加買金股？
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休市港股: 4月18日至4月21日休市；美股: 4月18日休市；滬深港通 (北向): 4月18日至4月21日休市；滬深港通 (南向): 4月18日至4月21日休市
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即時更新：17/04/2025 09:17
可賣空股票總成交
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更新：16/04/2025 16:59
上証指數
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滬深300
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MSCI中國A50
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比特幣
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人民幣/港元
最佳客戶買入價
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歐元/港元
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