17/04/2025 08:56

【關稅戰】歐盟商會：中國須調整政府主導的產業政策

《經濟通通訊社17日專訊》中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）周三（16日）表示，在美國總統特朗普的關稅政策顛覆全球貿易體系之際，如果中國希望建立穩固的對外經濟關係，就必須調整現行「由上而下、由政府主導」的產業政策。



據《彭博》報道，彥辭在發布評估《中國製造2025》行動綱領的報告時說，中國應逐步擺脫高度協調的產業政策框架，轉而回歸「推動中國過去30年取得成功的大膽市場化改革，讓中外企業能在公平的環境中競爭」。



這項報告指出，在當前形勢下，中國真的需要重新思考與全球其他國家的交往方式，必須調整產業政策。中國應向歐盟展示願意構建中歐經濟「長期互利關係」的態度。



報告列出多項建議包括：導入市場導向改革，逐漸擺脫自上而下、由政府主導的產業政策；把自給自足的目標轉為更精準、具體的行動；建設一個讓外資企業能安心地長期投資的市場環境；避免讓《中國製造2025》加劇中歐貿易失衡與緊張局勢。(ry)