17/04/2025 08:57

【關稅戰】英特爾AI芯片輸華傳須取得許可

《經濟通通訊社17日專訊》英國《金融時報》報道，美國芯片大廠英特爾(Intel)已告知中國客戶，該公司需要申請並獲得美國政府批出的許可證，才能向中國客戶銷售部分先進人工智能(AI)處理器。



英特爾面對的情況，與英偉達(Nvidia)、超微(AMD)及荷蘭半導體設備生產商ASML等巨擘周二(15日)公布的情況相同。不過，英特爾未有正式作出公布。



根據報道，英特爾在上周告知客戶，部分商品出口至中國須取得許可證，涉及受限制的芯片包括頻寬達每秒1400 GB以上的DRam處理器，或者是I/O頻寬每秒達1100 GB以上的處理器，或者總頻寬達1700 GB以上的處理器，意味著與英偉達H20相若功能的Gaudi產品，處於受限類別。不久之前，美國政府對英偉達銷往中國的H20芯片實施出口管制，英偉達稱可能波及55億美元的業務。(ry)