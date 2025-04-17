17/04/2025 09:14

【大國博弈】中國2月再增持美國國債，規模7843億美元逾年高

《經濟通通訊社17日專訊》中國、日本於2月連續第二個月增持美國國債。美國財政部公布，中國2月份持有的美國國債規模增加235億美元，大於1月增持的18億美元規模，持倉規模增至7843億美元，為去年1月以來最高。



至於持有美國國債最多的最大海外持有國日本，2月再增持466億美元，同樣大於1月增持195億美元的規模，持有量增至11259億美元。英國2月增持101億美元美國國債至7503億美元，持倉規模位列第三。



美國國債上周創2001年以來的最大單周跌幅，財長貝森特(Scott Bessent)稱，沒有證據顯示有主權國家是美債債價大跌的推手，至於上任財長耶倫就指，中國拋售美國國債，會令人民幣升值、危及全球金融穩定，損害自身利益，不認為中國會這樣做。(ry)