17/04/2025 09:25

【關稅戰】AMD料限制晶片出口中國須承擔8億美元費用

《經濟通通訊社17日專訊》美國半導體巨頭超微(AMD)表示，由於特朗普政府最近限制向中國出口晶片，該公司預計將承擔高達8億美元的費用。出口管制適用於其MI308產品。



AMD表示，8億美元的費用與庫存、採購承諾和儲備有關，預計將申請許可證，但不能保證一定會獲得許可證。中國是AMD的第二大市場，去年約有62.3億美元收入，佔總銷售額24%以上。



英偉達早前已表示，向中國及部分國家或地區出口H20晶片將需要取得美國政府許可，集團預計，將面臨高達55億美元的庫存與訂單損失。



目前，美國商務部正在對包括英偉達的H20、AMD的MI308及其同類產品在內的晶片出口發布新的許可要求。最新報道指，另一美國芯片大廠英特爾(Intel)已告知中國客戶，需要申請並獲得美國政府批出的許可證，才能向中國客戶銷售部分先進人工智能(AI)處理器。不過，英特爾未有正式作出公布。(jq)