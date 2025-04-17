17/04/2025 11:55

【聚焦數據】廣東首季出口增1.4%進口增9.3%，規模創新高

《經濟通通訊社17日專訊》據海關總署廣東分署統計，今年一季度，廣東外貿進出口2.14萬億元（人民幣．下同），較去年同期（下同）增長4.2%，增速高於全國2.9個百分點。其中，出口1.34萬億元，增長1.4%；進口7981.5億元，增長9.3%。一季度進出口、出口、進口規模均創歷史同期新高。



從貿易合作夥伴來看，對前五大貿易夥伴均實現正增長。一季度，東盟繼續保持廣東第一大貿易夥伴地位，廣東對其進出口3494.3億元，增長6.9%。同期，對香港、歐盟、美國、台灣等其他前五大貿易夥伴進出口分別增長6.8%、6.9%、3%、36.3%。此外，對共建「一帶一路」國家增長3.3%。



*電腦及其零部件進口大增167.4%*



進口方面，高端製造與民生消費品並重。一季度，廣東進口機電產品5548.3億元，快速增長24.2%，佔廣東進口總值的69.5%。其中，電腦及其零部件、半導體製造設備、集成電路等重要電子零部件及設備進口分別增長167.4%、92.8%、12%。同期，美容化妝品及洗護用品、乳品、水產品等部分民生消費品進口需求回暖，分別增長28.1%、23%、17.9%。(jq)