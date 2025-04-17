17/04/2025 15:21

【關稅戰】ADM回應關閉中國貿易業務傳聞：仍服務重點業務領域

《經濟通通訊社17日專訊》近日有消息稱，全球「四大糧商」之一的ADM公司已開始關閉在中國大陸的貿易業務，並在當地最大業務部門進行裁員。該消息稱，ADM在一份聲明中表示，該公司上述措施目的在幫助公司在充滿挑戰的環境中保持靈活。



消息人士還透露，ADM此次裁員將影響40至50名員工，在上海ADM將僅留下約10名員工，其農業服務和油籽業務在中國的整個團隊基本上都被解散。而農業服務和油籽業務團隊是ADM最大的一個業務部門。



據《界面新聞》引述ADM公司回應表示，本次調整僅涉及托福國際貿易(上海)有限公司(Toepfer Shanghai)在中國的內貿業務及相關員工，涉及人數在整體上海辦公室中佔比較小。上海辦公室的其他各項業務照常運行，未受到影響。



托福國際貿易(上海)有限公司成於2002年01月15日，是美國ADM中國境內全資子公司，以批發和零售業務為主，不涉及核心業務。ADM稱，將繼續服務於包括外貿業務、營養事業部、澱粉及澱粉衍生物事業部等在內的重點業務領域，並與價值鏈各環節的合作夥伴緊密協作。(jq)