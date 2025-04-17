17/04/2025 16:02

【關稅戰】外交部：支持國際社會利用安理會等平台討論美加徵關稅

《經濟通通訊社17日專訊》據報道，中國將在下周召集聯合國安理會非正式會議，討論美國加徵關稅的問題。



中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會回應表示，近期美國罔顧多邊貿易談判達成的利益平衡結果，打著所謂「對等公平」的旗號，濫施關稅，嚴重衝擊全球的經濟秩序和多邊貿易體制，嚴重損害各國的利益和福祉。這種單邊主義和強權霸凌行徑，也給聯合國和多邊主義事業帶來前所未有的困難和挑戰。



林劍強調，中方支持國際社會利用包括安理會在內的各種平台進行討論，深化對單邊主義和霸凌行徑危害的認識，重申對多邊主義以及聯合國憲章宗旨原則的承諾，為加強聯合國作用，維護各國正當的發展權益凝聚共識。(jq)