17/04/2025 16:12

《陶冬天下－陶冬》鮑威爾決定，解鈴留給繫鈴人

《陶冬天下》美國聯儲局主席鮑威爾，在芝加哥競技俱樂部發表演說時表示，「沒有價格的穩定，我們無法實現惠及所有美國人的強勁就業市場」。他指出，特朗普當局推出的關稅政策大幅超出了預期，關稅起碼在短期內會製造出物價壓力，也可能令通脹長期化，「政策的結果可能令經濟距離我們的目標更遠了」。



這是鮑威爾第一次在公開場合，詳細談論特朗普關稅戰對聯儲局物價穩定和就業最大化雙目標的影響，認為對等關稅政策將貨幣政策決策者放到了一個「挑戰性的場景」。他強調物價的長期穩定對聯儲局很重要，而最近一系列的調查顯示，消費者和企業對未來物價的預期出現了明顯的上升。特朗普宣稱價格波動是過渡性，聯儲局則抱著觀望態度。



特朗普在第一任曾經公開要求鮑威爾減息，並威脅要解僱聯儲局主席。他在第二任初期對鮑威爾沒有那麼咄咄逼人，4月2日「解放日」後，美股美債美元大跌，他再次要求聯儲局介入。尤其當美債遭到巨量拋售，金融市場面臨系統性風險時，美媒報道鮑威爾的聯儲局拒絕出手，特朗普不得不親自出馬，延後實施關稅措施。這讓特鮑之間再次結下樑子。



鮑威爾作為聯儲局主席的任期於明年5月屆滿，再度續約的機會甚低，這使得鮑威爾可以放下連任的糾結，一心一意做好當下的工作。經濟學家普遍預測，現有庫存耗盡後，美國物價將出現一次上漲；同時由於未來的不確定性，消費者放慢了消費的步伐，企業不願意新開投資項目，經濟增長大幅放緩，甚至可能出現衰退。



聯儲局的難題是，目前看不清楚通脹問題還是衰退風險更大，抑或兩者同時出現。這三種不同的場景，需要有不同的政策應對，貿然出手只會令未來的政策陷入被動局面。從硬數據上看，美國經濟溫和增長或溫和衰退的可能性較大，但不至於出大事。反而是物價趨勢較難把握，關稅對通脹的長期效應更難判斷，所以聯儲局以不變應萬變是正確的。



隨著美國債市的恐慌回穩，市場對FOMC 5月降息或緊急降息的預期基本消退。不過從芝加哥期貨交易所的利率掉期價格看，市場仍隱含預期聯儲局在6月或7月減息1碼，9月及12月再各減息1碼。鮑威爾給出的訊號是，聯儲局最重要的任務是觀察清楚關稅戰對物價的長期影響，經濟數據對減息決策暫時不重要。



如此局面的變數，在於金融市場。資本市場對特朗普政府的關稅政策反應強烈，並產生了嚴重的風險厭惡。市場去風險、去槓桿，美股、美債和美元強烈波動，在過去幾周爆出過兩三次險情，聯儲局決定對險情置之不理，由政府自行拆彈。筆者看來，關稅戰所觸發的美元資產信任危機並沒有結束。決策者不過度干預是好事，不過也曾因為過度自信而漏過了雷曼時間，最終釀成全球金融海嘯。《陶冬》



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