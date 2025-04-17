17/04/2025 09:35

【聚焦人幣】人幣即期開市升79點，中國連續兩個月增持美國國債

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.2085，為4月9日以來逾一周新高，較上個交易日升48點子，升幅為3月17日來最大，和市場預測偏離收窄至千點以內。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開79點子，報7.3100，上個交易日即期匯率收盤報7.3179。



隔夜美聯儲主席鮑威爾稱美聯儲將按兵不動，直至關稅影響明朗化，美元繼續回落，美股下跌，人民幣的外部壓力略有緩解。不過關稅重壓下，人民幣保持匯率基本穩定，為應對貶值壓力，監管層繼續對中間價中的單邊預期進行過濾。



中國連續兩個月增持美國國債，美國財政部公布，2月份中國增持美國國債235億美元，大於1月增持的18億美元，持倉規模增至7843億美元，為去年1月以來最高。



美國國債上周創2001年以來的最大單周跌幅，財長貝森特(Scott Bessent)稱，沒有證據顯示有主權國家是美債債價大跌的推手，至於上任財長耶倫就指，中國拋售美國國債，會令人民幣升值、危及全球金融穩定，損害自身利益，不認為中國會這樣做。(jq)