17/04/2025 16:57

【聚焦人幣】人幣即期收升199點子報7.2980，創逾兩周高

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2980，較上個交易日4時30分收盤價升199點子，止兩連跌，創4月2日以來逾兩周新高，全日在7.2930至7.3140之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升5點子，報7.2993。



今日人民幣兌一美元中間價報7.2085，為4月9日以來逾一周新高，較上個交易日升48點子，升幅為3月17日來最大，和市場預測偏離收窄至千點以內。



外部美元調整助力中間價反彈，監管機構也堅持對單邊預期進行過濾。交易員表示，中美緊張關係緩和前，人民幣大概率延續區間運行模式。



市場人士指出，面對高額關稅，匯率貶值負面作用更大，近期離岸人民幣流動性保持寬鬆，兩地匯價價差較小，美元/人民幣期權波動率也持續回落，這些都表明人民幣保持基本穩定是市場普遍共識，匯率大幅升貶都不符合中國的利益。



*花旗銀行：預計美元/人民幣將在3個月內觸及7.40*



花旗銀行認為，在中美關係不確定性增加的情況下，外部衝擊可能會持續更長時間，範圍更廣，而人民幣貶值或將進一步衝擊市場情緒，並引發貿易夥伴之間對競爭性貶值的擔憂。預計美元/人民幣將在3個月內觸及7.40，但6-12個月內會回落至7.30。



招商銀行金融市場部最新觀點指出，在財政貨幣雙緊、政策端發力受限的背景下，美指或將繼續下行。若貿易對抗加劇，美指甚至會面臨二輪快速下行壓力。(jq)