17/04/2025 10:57

【關稅戰】抖音啟動外貿優品專項扶持計劃，助外貿企業轉型

《經濟通通訊社17日專訊》抖音集團16日發布聲明稱，為幫助優質外貿企業開拓國內大市場，減少外貿受阻壓力，同時為消費者提供更多價優物美的外貿商品，抖音集團整合旗下各業務資源，啟動「抖音外貿優品專項扶持計劃」。該計劃通過開設入駐綠色通道、外貿優品專項流量扶持、佣金減免降費、免息貸款助力周轉等措施，幫助外貿商家快速轉型。



其中，抖音電商、抖音生活服務業務將分別針對平台內不同經營場景商家，設立外貿優品主題專區，並通過商品打標等多種方式，對外貿商家及優質貨品給予專屬流量扶持。同時，平台會定向邀請優質達人、商家等品質直播間開展外貿商品專場直播，幫助外貿商家觸達國內消費者。平台還將推出「外貿優品推薦官」，給合消費趨勢，打造更多優質帶貨內容。



此外，平台將定向結合國內消費特點和趨勢，幫助外貿商家優化產品設計、進行反向定制開發，推動外貿企業從「代工廠」向「新國貨」品牌升級。(sl)