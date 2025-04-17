17/04/2025 09:37

《港股偉論－黃偉豪》全產業鏈布局優勢明顯，中國宏橋高息吸引

《港股偉論》中國宏橋(01378)作為全球領先的鋁產品製造企業，業務覆蓋鋁土礦到電解鋁、鋁深加工全產業鏈，在行業內地位顯著。2024年公司業績亮眼，全年收入1562億元人民幣，按年增長16.9%，淨利潤近224億元人民幣，按年激增95%，盈利能力大幅提升。



公司在產業鏈方面優勢明顯，實現「鋁土礦－氧化鋁－電解鋁－鋁深加工」全產業鏈布局，不僅能鎖定全產業鏈利潤，規模經濟效益突出，還增強了抗風險能力，在原材料供應緊張時保障供應。成本控制上成果顯著，通過節能降碳和項目調整，像雲南宏泰電解鋁項目推進，降低了綜合用電成本，增強了產品價格競爭力。



從市場表現來看，昨日（16日）收盤股價為12.88元，預期市盈率約5倍，低於港股鋁業平均水平。公司長期堅持高分紅策略，2024年全年累計派息每股161仙，以市價計算股息率約有11厘，對追求穩定收益的投資者有吸引力。



行業發展前景上，新能源車和光伏行業快速發展帶來新機遇，2024年全球光伏裝機量對應的鋁需求逾900萬噸，新能源車行業整體鋁需求逾2000萬噸。不過，全球經濟復甦的不確定性和需求波動，可能影響鋁產品價格和需求；鋁行業產能過剩和市場競爭，會對公司市場份額和盈利能力構成挑戰；環保政策加強，也可能增加運營成本。



綜合分析，中國宏橋憑藉行業龍頭地位、產業鏈一體化優勢、低估值以及高分紅策略，投資價值凸顯，是追求穩定現金流和長期價值的投資者值得關注的優質標的。建議投資者在市場波動中逢低買入，作中長期持有的部署。《胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪》（本欄逢周四刊出）



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。