17/04/2025 09:05

《國金新見－陳建斌》關稅危機或加速美元跌勢，避險貨幣日圓崛起

《國金新見》特朗普政府近期推出的大規模關稅政策，引發全球金融市場巨震，不僅威脅環球經濟增長，更可能加速美元作為全球儲備貨幣地位的衰退。這場關稅危機對國際貿易體系的衝擊，或將改寫全球金融格局，推動「去美元化」進程加速。



*關稅政策的震撼波*



2025年4月2日，特朗普宣布對所有進口商品徵收10%關稅，並於4月5日生效。隨後，針對57個國家、地區及貿易集團的特定關稅於4月9日開始實施。其中中國面臨的關稅率最為嚴苛，初始稅率達104%，後進一步提高至145%。中國亦迅速反擊，對美國出口商品的關稅先後提高至34%、84%及125%。



市場反應劇烈，美國股市遭遇史上最嚴重的兩日跌幅，蒸發了6.6萬億美元市值。全球股市同步暴跌，曾三日內抹去約10萬億美元。債券市場亦陷入混亂，美國國債收益率一度急升，或反映投資者對美國資產的信心動搖。美元兌主要貨幣全面走軟，美匯指數上星期五(11日)曾經跌至99的總統大選以來新低，同時美債收益率上升，顯示外資正從美國市場撤離--一個不尋常的信號。



*對美國經濟的負面衝擊*



稅務基金會估計，這些關稅措施將導致美國GDP減少0.8%至1.0%，平均每戶家庭每年負擔增加約1300至2100美元。通脹壓力也將上升，專家預測核心PCE通脹率可能上升0.5至2.2個百分點。摩根大通已將美國經濟陷入衰退的可能性調高，國際貨幣基金組織則警告，若美國普遍加徵10%關稅並遭到報復，全球GDP或將在2026年前減少約0.5%。



*美元儲備貨幣地位面臨挑戰*



Foreign Affairs雜誌引述學者專家認為，特朗普政府「粗暴、不穩定地將華盛頓的經濟優勢武器化」，正對美元的儲備貨幣地位構成嚴重威脅。美元作為全球儲備貨幣的優勢建立在其流動性、記賬單位角色及可靠的價值儲存功能之上，而關稅政策正動搖這些基礎。 許多人認為，雖然短期內不會出現美元快速、大規模的「去美元化」現象，但長期看來，美元主導地位的逐步削弱風險正在增加。



布朗大學經濟學教授Şebnem Kalemli-Ozcan警告，這些關稅「將導致失業並危及美元的去美元化」。美元兌主要貨幣的走弱被視為信心流失的跡象，可能進一步削弱其儲備貨幣地位。更值得注意的是，美元走弱與美債收益率上升同時出現的異常現象，顯示全球正逐漸遠離美國資本市場。雖然特朗普曾警告金磚國家不要試圖取代美元，否則將面臨100%關稅報復，但分析師認為，金磚國家正準備「重大嘗試，脫離美元的中心地位」。中國已逐步減持美國國債，增加黃金儲備，顯示多元化儲備的長期戰略意圖。



*日圓崛起成避險首選*



在美元地位面臨挑戰的環境下，日圓作為避險貨幣或成為具吸引力的貨幣。隨著聯儲局降息預期增強，美日利差可能收窄，減少套息交易對日圓的壓制。日本對全球貿易的依賴度比較國際平均數為低(45.6%，2023)，使其受貿易摩擦影響相對較小，增強了避險屬性。同時，日本央行可能在2025年加息兩次，而聯儲局則進入降息周期，這種政策分化將支撐日圓持續升值。日圓兌美元已由160的低點回升，2025年可能進入升值周期。



更重要的是，日圓與人民幣的聯動性強，若人民幣因關稅壓力貶值，可能進一步推升日圓。最近數據顯示，日本經濟表現韌性十足，工業生產四個月來首次上升，零售銷售趨勢支持第一季度經濟增長，各項數據如薪金、消費、通脹等均支持日圓在今年續升。



總括而言，特朗普的關稅政策引發的貿易戰對全球經濟構成嚴重威脅，並可能加速美元儲備貨幣地位的衰退。若美元地位持續受到侵蝕，可能導致美國政府借貸成本上升，國際經濟影響力減弱，以及貨幣市場波動性增加。同時，可能促使全球貨幣體系向多極化方向發展，其他貨幣的使用頻率上升，美國作為外國投資目的地的吸引力下降，進一步削弱美元。在這種環境下，日圓作為避險貨幣的地位或將日益突出，成為全球投資者的避風港首選。投資者應密切關注政策發展，適時調整投資策略，做好應對市場波動的準備。《大新銀行投資管理服務處投資主管 陳建斌》



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