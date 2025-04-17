17/04/2025 09:13

【關稅戰】鮑威爾談關稅影響，強調勞動力市場依賴價格穩定

《經濟通通訊社17日專訊》聯儲局主席鮑威爾強調，央行將重點防範關稅驅動的物價上漲，演變為更持久的通脹，暗示聯儲局不急於降息。



鮑威爾周三（16日）在為芝加哥經濟俱樂部準備的演講稿中表示：「我們的職責是維持長期通脹預期穩固錨定，並確保一次性的價格上升不會演變為持續性的通脹問題。」



他指出，決策層將在促進充分就業和維持價格穩定這兩個目標之間保持平衡。若沒有價格穩定，聯儲局就無法創造，令全體美國人受益的長期強勁勞動力市場條件。



鮑威爾講話後美股擴大跌幅，美國10年期國債孳息率溫和下跌。分析指，這番言論再次強調鮑威爾一再重申的信息，即聯儲局官員並不急於調整基準政策利率。(rc)