17/04/2025 09:55

【外圍經濟】歐洲股市跌幅收窄，憧憬中美貿易衝突可能迎來轉機

《經濟通通訊社17日專訊》歐洲股市小幅收低，市場憧憬中國可能對中美貿易談判持開放態度，推動市場收復部分跌幅。



斯托克歐洲600指數收市跌0.2%，止步兩連漲。該指數收窄早些時候1.4%的跌幅，有報道稱中國為與美國展開貿易談判設下前提。不過，科技股領跌，受制於美國限制英偉達對華出口H20晶片。



個股方面，ASML一度下跌7.6%，收市跌5.19%。原因是該公司第一財季訂單遠低於預期，而且警告不知道如何量化近期關稅的影響。



LGT Private Banking戰略與研究主管Philipp Lisibach表示：「我的感覺是在過去幾天的快速反彈後，市場變得有點過於樂觀。」



數據顯示，斯托克歐洲600指數4月至今下跌約5%，與1至3月期間的漲幅相當。(rc)