17/04/2025 11:23

【外圍經濟】新西蘭第一季度CPI按年上漲2.5%，超預期

《經濟通通訊社17日專訊》新西蘭消費者價格(CPI)按年漲幅近3年來首次加快，不過仍處於新西蘭儲備銀行設定的目標範圍內。



新西蘭統計局周四（17日）公布的數據顯示，2024年第一季度CPI按年上漲2.5%，高於上一季度的2.2%，也略高於央行和經濟學家此前預測的2.4%。CPI較去年第四季度則上漲0.9%，同樣超出預期。



雖然通脹水平略高於央行1%至3%目標區間的中點，但由於新西蘭經濟仍在努力擺脫深度衰退，分析認為仍有減息空間。美國變幻莫測的關稅政策，加劇全球經濟前景的不確定性，促使多名經濟學家預計，新西蘭官方現金利率(OCR)今年可能會從目前的3.5厘下調至3厘以下。(rc)