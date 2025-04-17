17/04/2025 14:21

【關稅戰】植田和男：關稅不確定性或損害日本經濟及家庭信心

《經濟通通訊社17日專訊》日本央行行長植田和男周四（17日）警告，美國總統特朗普的關稅帶來的不確定性加劇，可能會損害家庭信心及日本脆弱的經濟。



植田和男在日本國會發表演說時表示，特朗普的關稅可能會透過貿易活動，以及金融市場波動等多種管道影響日本經濟。他表示日本央行在每次政策會議上，都會在沒有任何先入之見的情況下，仔細研究事態發展及對日本經濟的影響。



此外，他表示，在實際利率極低的情況下，如果經濟和物價走勢符合央行預期，日本央行將繼續加息。



*中川順子：日本央行將適時做出貨幣政策決策*



與此同時，日本央行審議委員中川順子在群馬縣，對當地商界領袖講話時表示，在不確定性居高不下的情況下，日本央行將「在不預設立場的前提下，密切關注國內外經濟、物價走勢以及金融市場動向，適時做出貨幣政策決策。」



她認為必須關注各國貿易政策存在高度不確定性的事實，以及這將如何影響全球經濟。(rc)