22/04/2025 15:48

《券商精點》建銀國際升紫金目標價至22.1元，上調金價預測

《經濟通通訊社22日專訊》建銀國際發表研究報告指，紫金礦業(02899)(滬:601899)今年第一季業績優於預期，淨利潤按年增長62%、按季增長32%至102億元人民幣，創歷史最佳單季表現，將2025年及2026年金價預測分別上調9%及11%，至每盎司3115美元及3300美元；銅價預測分別上調7%及2%，至每噸9825美元及10000美元，將目標價由20.2港元上調至22.1港元，重申「優於大市」評級。



該行表示，上調2025年及2026年盈利預測4.4%及10.1%，分別至444億元人民幣及515億元人民幣。(bn)



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