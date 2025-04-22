22/04/2025 10:47

【關稅戰】富瑞:小米為中國科技首選股，關稅影響小無退市風險

《經濟通通訊社22日專訊》富瑞發表研究報告指出，小米(01810)仍是中國科技板塊首選股，因關稅對業務影響小；沒有ADR退市風險等，且因公司獨特生態系統支持其強勁增長。該行亦認為，旗下電動車SU7銷售因最近駕駛事故而放緩屬於短期問題。



富瑞亦指出，發現到所有新興市場和亞洲基金都持有小米，但最常見的阻力來自於投資者較高預期及旗下電動車SUV YU7發布潛在推遲。該行稱，基於小米未改變6、7月發布YU7計劃，維持公司2025年40萬輛汽車出貨量預測，另預計政府將會加強高級駕駛輔助系統(ADAS)銷售監管。(rh)



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