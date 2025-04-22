22/04/2025 17:32

《外圍焦點》英倫銀行副總裁發表演講，特斯拉公布業績

《經濟通通訊社22日專訊》美國總統特朗普再度要求聯儲局減息，言論引發市場恐慌，市場憂慮特朗普可能罷免聯儲局主席鮑威爾，進一步動搖投資者對美國資產的信心。美股三大指數昨日收市報跌。道指跌971.82點或2.48%，報38170.41點；標普500指數跌124.5點或2.36%，報5158.2點；納指跌415.55點或2.55%，報15870.9點。港股方面，恒生指數收市報21562，升167點或0.8%，成交2514億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:30pm，歐洲央行管委克諾特發表演講。9:30pm，費城聯邦儲備銀行總裁哈克參加座談會。23日凌晨2:00am，英倫銀行副總裁布里登發表演講。



數據方面，今晚10:00pm，歐元區公布4月消費者信心指數，料由負14.5惡化至負15.1。



在美國，今日公布業績的公司有：特斯拉(US.TSLA)等。(wa)