22/04/2025 09:30

【特朗普新政】美國土安全部長餐廳遇竊，名牌手袋和三千美元被盜

《經濟通通訊社22日專訊》美國國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)周日（20日）晚，在首都華盛頓一家知名餐廳舉行復活節家庭晚餐時，Gucci手提袋被盜，袋內當時裝有3000美元現金和公務手機。



該知情人士表示，諾姆當時正與家人一同在The Capital Burger用餐，她感覺好像孫兒碰了一下她的腿，過了一會兒才發現手提袋不見了。



知情人士透露，諾姆被盜的袋內裝有她的國土安全部證件、信用卡、銀行卡、護照、空白支票、處方藥、駕照以及一個路易威登Clemence錢夾。她的公務手機已被找回，並完成清點。



*戴口罩白人男子涉案*



美國特勤局正在就此事展開調查。監控錄像顯示，一名白人男性嫌疑人於當晚7點52分，戴著白色N95口罩進入餐廳。他在諾姆鄰桌落座，將椅子刻意朝她的方向傾斜，並似乎一直低頭觀察地面。



當諾姆轉頭看向別處時，嫌疑人用腳將她的肩背包勾到自己桌下，隨後將包撿起並用外套蓋住，晚上7點56分離開。諾姆起身準備離開時才發現袋不見了。



諾姆是特朗普政府在移民執法領域最活躍的代表人物之一，頻繁出現在電視廣告和社交媒體宣傳中。她曾騎馬出現在美墨邊境地區，參與聯邦特工的突襲行動，並在媒體上大力宣傳強硬的移民政策立場。



上個月，諾姆在訪問薩爾瓦多「恐怖主義收容中心」期間因佩戴一塊價值5萬美元的勞力士腕表而引發關注。她在周一（21日）白宮舉行的復活節滾彩蛋活動中，簡要提到了失竊事件，表示案件仍在調查中。



據另一位知情人士透露，諾姆這次是在華盛頓招待全家，包括她的子女和孫輩，並為他們安排了晚餐、活動和復活節禮物。(jf)