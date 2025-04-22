22/04/2025 13:49

【關稅戰】白宮迫日本零逆差，石破急致函北京：不欲捲入中美貿戰

《經濟通通訊社22日專訊》日本首相石破茂周二（22日）透露，特朗普政府明確要求將美日之間的貿易逆差降至「零」，並對日方提出多項強硬要求。石破表示不會「一再讓步」，同時向北京表態稱，將避免捲入中美貿易摩擦。



據報道，特朗普要求日本擴大進口美國車，同時開放牛肉、米、水產、馬鈴薯等更多農產品入口，並要求日方取消關稅以外的限制。



石破茂此前於周一（21日）的國會發言中表示：「若日本在談判中一再讓步，將無法確保國家利益。」他並重申保護本國農業的重要性，稱：「我們過去透過關稅與最低進口門檻等手段，維護農業與消費者安全，這是無法妥協的立場。」



此番言論被視為自關稅戰以來，日相最為強硬的公開表態。日本經濟再生大臣赤澤亮正上周在白宮進行首輪談判後已表示：「我們不會快速達成協議，很難說需要多長時間才能彌合雙方之間的分歧。」



*公明黨黨首訪華*



此外，日本自民黨的執政盟友公明黨黨首齊藤鐵夫，周二起訪問中國3天，將會晤中共中央對外聯絡部部長劉建超等官員。期間，齊藤將遞交石破茂致中國國家主席習近平的信函，表明東京正努力避免捲入中美貿易摩擦升級的紛爭之中。



齊藤周一對記者說：「首相告訴我，他希望我轉交一封信，他可能還需要一些時間才能訪問中國。」



彭博社最近報道稱，華盛頓準備在關稅談判中向其他國家施壓，要求減少與中國的貿易往來。中國約佔日本出口貿易20%，並警告各國，不要與美國達成可能損害中國利益的協議。(jf)



