22/04/2025 15:01

【關稅戰】日本財相日內啟程訪美，向貝森特表達匯率關注

《經濟通通訊社22日專訊》日本財務大臣加藤勝信周二表示，他計劃本周在華盛頓與美國財長貝森特會晤時，就匯率問題展開密切討論。



加藤計劃於周二晚些時候啟程前往華盛頓，將代表日本出席包括二十國集團(G-20)和國際貨幣基金組織(IMF)春季會議在內的一系列會議。他表示，與貝森特的會晤時間仍在討論中。



特朗普過去曾批評日本，認為該國在操縱匯率以獲得貿易優勢。日本當局去年花費了數十億美元試圖支撐日圓。周二東京市場早盤，日圓兌美元在141左右。美元兌日圓今年迄今已下跌約10%。



加藤表示，日本正與其他國家進行接觸，商討如何在華盛頓出席會議期間，最好地傳達對關稅影響的共同擔憂。



*日本農相：反對輸入美國大米*



關於在美日關稅談判中，美方提出的大米進口配額問題，日本農相江藤拓周二亦在內閣會議後表明了反對增加入口的觀點。他指出此舉可能會使農戶喪失生產意願，造成國內產量大幅減少等後果。他還稱：「希望全體國民思考主食依賴海外是否符合國家利益。」