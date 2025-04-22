22/04/2025 16:27

【關稅戰】泰國稱原定周三進行的與美方部長級關稅談判已被推遲

《經濟通通訊社22日專訊》泰國政府表示，原定周三（23日）與美方舉行的部長級關稅談判，已被推遲。曼谷正在尋求特朗普政府減免對泰國商品加徵的36%關稅。



泰國政府發言人表示，談判時間已經調整，擔任首席談判代表的副總理兼財政部長Pichai Chunhavajira周二（22日）稍後將公布更多細節。發言人未說明談判被推遲的原因。



泰國財長上周也未能按計劃前往西雅圖，會見美國商界人士。作為談判團隊成員的泰國商務部長Pichai Naripthaphan表示，無論談判何時舉行，政府都對「達成良好結果」抱有希望，因為泰美兩國長期以來一直保持良好的雙邊關係。



泰國去年對美貿易順差從特朗普首個任期開始時的約170億美元，猛增至約460億美元。(jf)



