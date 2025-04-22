22/04/2025 08:25

【開市Ｇｏ】侵侵施壓降息，中國傳救外貿企業，京東美團大戰升級

2025年4月22日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報跌，道指大挫逾970點。美國總統特朗普再度要求聯儲局減息，言論引發市場恐慌，市場憂慮特朗普可能罷免聯儲局主席鮑威爾，進一步動搖投資者對美國資產的信心。道指收市跌971點，或2.48%，報38170點；標普跌124點，或2.36%，報5158點；納指跌415點，或2.55%，報15870點。金龍中國指數反彈13點，貝殼、滿幫和對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時11分升217點。



2、美匯指數一度跌穿98關口，創2022年2月以來的最低水平。主要原因在於美國總統特朗普公開批評聯儲局主席鮑威爾，指責其未能在通脹放緩的情況下進一步減息，並暗示可能尋求將其替換。此番言論引發市場對聯儲局政策獨立性的質疑，重挫美元作為全球儲備貨幣的信譽。



3、中國監管部門推出上海提升跨境金融服務便利化的行動方案，計劃強化人民幣跨境支付系統的功能及其全球網絡覆蓋，並促進以人民幣計價結算的進出口貿易。



4、據內媒《財聯社》報導，中國東南沿海省份內的銀行接到通知，要求對轄內外貿企業採取「不抽貸、不斷貸」的政策，穩定企業融資環境。



5、《金融時報》引述消息人士稱，因中美經貿關係緊張，一些中國國營基金公司已撤回在美國私募基金管理的資金。



6、特朗普表示，俄羅斯和烏克蘭本周有望達成協議。然而，據塔斯社報導，俄羅斯方面稱，在復活節休戰結束後將繼續進行軍事行動。



7、路透社引述消息人士稱，中國科技巨頭華為最快於5月向中國客戶提供最新的人工智能（AI）晶片昇騰910C（Ascend 910C），以取代英偉達（Nvidia）因美國政府加強限制措施而無法付運的AI晶片。消息曝光後，英偉達股價周一一度下跌約6%。



8、香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年復活節假期期間，本港餐飲業生意可能下滑30%，部分高級餐廳的跌幅更嚴重，達到40%至50%。





【焦點股】



京東(09618)、美團(03690)

- 京東承諾外賣超時20分鐘免費

- 京東增聘全職騎手，不點名批評對手強迫兼職騎手二選一



外貿股：創科實業(00669)、敏實集團(00425)、聯想集團(00992)

- 據報中國要求對外貿企業「不抽貸、不斷貸」



比亞迪(01211)

- 沙特阿美與比亞迪簽署協議，將就新能源汽車技術探索合作



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASM太平洋(00522)

- 傳華為最快下月提供最新AI晶片昇騰910C，替代英偉達晶片



船運股：中國遠洋海運(01919)、招商局港口(00144)

- 研究指中國超級油輪靠泊美國港口或被徵收高達520萬美元附加費



招金礦業(01818)

- 首季純利達6.6億元人民幣，同比增長2倍



雲頂新耀(01952)

- 滿足市值及收入要求，成功「脫B」



新世界發展(00017)

- 截至去年底淨負債比率升至57.5%，較去年中增加2.5個百分點



福耀玻璃(03606)

- 首季盈利達20億元人民幣，同比增長46%



中國平安(02318)

- 平安銀行首季純利同比下降5.6%，淨息差較去年底降4個基點



萬達酒店(00169)

- 擬以27億元出售萬達管理予同程(00780)，並計劃派息



馬鋼(00323)

- 全資附屬馬鋼有限獲寶鋼逾87億元人民幣入股49%



洛陽鉬業(03993)

- 洛陽鉬業將以每股1.27加元全現金交易收購LuminaGold



復宏漢霖(02696)

- 復星醫藥(02196)逾5億元增持復宏漢霖，每股收購價相當於此前私有化作價



六福集團(00590)

- 第四季度零售收入同比下降1%，預計全年表現將遜於預期





【油金報價】



紐約期油上漲1.17%，報63.14美元/桶



布倫特期油上漲0.62%，報66.94美元/桶



黃金現貨下跌0.16%，報3418.79美元/盎司



黃金期貨上漲0.09%，報3427.89美元/盎司