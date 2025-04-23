22/04/2025 09:24

表列同板塊或相關股份表現 股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 赤峰黃金(06693) 34.15元 升14.98% SPDR金(02840) 2445.00元 升2.77% 紫金(02899) 18.10元 升5.11% 招金礦業(01818) 20.30元 升7.29% 山東黃金(01787) 26.20元 升9.39% 靈寶黃金(03330) 10.28元 升10.18% 潼關黃金(00340) 1.39元 升9.45% 壇金礦業(00621) 0.085元 升14.86% 龍資源(01712) 3.89元 升14.75% 大唐黃金(08299) 0.159元 升3.92%

《經濟通通訊社22日專訊》赤峰黃金(06693)H股現價升15%，報34.15元，該股成交約84萬股，涉資2884萬元。美國與日本談判膠著，同時美國總統特朗普再度抨擊聯儲局主席鮑威爾，指若不立即減息美國經濟將告放緩。隔晚美股大跌，三大指數均喙超過2%，避險情緒高漲刺激金價，上日紐約期金已進一步升破3400美元關口，現徘徊於3450美元水平，報約3449.45美元，升約0.7%。SPDR金(02840)開升2.8%，報2445元，以現價計，該股暫連升8日，累計升幅13.6%。金礦股暴力高開；紫金(02899)升5.1%，報18.1元；招金礦業(01818)升7.3%，報20.3元；山東黃金(01787)升9.4%，報26.2元；靈寶黃金(03330)升10.2%，報10.28元；潼關黃金(00340)升9.4%，報1.39元；壇金礦業(00621)升14.9%，報0.085元；龍資源(01712)升14.7%，報3.89元。現時，恒生指數報21303，跌91點或跌0.4%，主板成交近27億元。國企指數報7866，跌31點或跌0.4%。恒生科技指數報4854，跌32點或跌0.7%。即月期指新報21336，跌90點，高水32點。(hc)