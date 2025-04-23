22/04/2025 09:24
《異動股》金價破3400美元，金礦股全線高開，金ETF升3%
《經濟通通訊社22日專訊》赤峰黃金(06693)H股現價升15%，報34.15元，該股成交約84萬股，涉資2884萬元。
美國與日本談判膠著，同時美國總統特朗普再度抨擊聯儲局主席鮑威爾，指若不立即減息美國經濟將告放緩。隔晚美股大跌，三大指數均喙超過2%，避險情緒高漲刺激金價，上日紐約期金已進一步升破3400美元關口，現徘徊於3450美元水平，報約3449.45美元，升約0.7%。
SPDR金(02840)開升2.8%，報2445元，以現價計，該股暫連升8日，累計升幅13.6%。
金礦股暴力高開；紫金(02899)升5.1%，報18.1元；招金礦業(01818)升7.3%，報20.3元；山東黃金(01787)升9.4%，報26.2元；靈寶黃金(03330)升10.2%，報10.28元；潼關黃金(00340)升9.4%，報1.39元；壇金礦業(00621)升14.9%，報0.085元；龍資源(01712)升14.7%，報3.89元。
現時，恒生指數報21303，跌91點或跌0.4%，主板成交近27億元。國企指數報7866，跌31點或跌0.4%。恒生科技指數報4854，跌32點或跌0.7%。即月期指新報21336，跌90點，高水32點。
美國與日本談判膠著，同時美國總統特朗普再度抨擊聯儲局主席鮑威爾，指若不立即減息美國經濟將告放緩。隔晚美股大跌，三大指數均喙超過2%，避險情緒高漲刺激金價，上日紐約期金已進一步升破3400美元關口，現徘徊於3450美元水平，報約3449.45美元，升約0.7%。
SPDR金(02840)開升2.8%，報2445元，以現價計，該股暫連升8日，累計升幅13.6%。
金礦股暴力高開；紫金(02899)升5.1%，報18.1元；招金礦業(01818)升7.3%，報20.3元；山東黃金(01787)升9.4%，報26.2元；靈寶黃金(03330)升10.2%，報10.28元；潼關黃金(00340)升9.4%，報1.39元；壇金礦業(00621)升14.9%，報0.085元；龍資源(01712)升14.7%，報3.89元。
現時，恒生指數報21303，跌91點或跌0.4%，主板成交近27億元。國企指數報7866，跌31點或跌0.4%。恒生科技指數報4854，跌32點或跌0.7%。即月期指新報21336，跌90點，高水32點。
(hc)
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|赤峰黃金(06693)
|34.15元
|升14.98%
|SPDR金(02840)
|2445.00元
|升2.77%
|紫金(02899)
|18.10元
|升5.11%
|招金礦業(01818)
|20.30元
|升7.29%
|山東黃金(01787)
|26.20元
|升9.39%
|靈寶黃金(03330)
|10.28元
|升10.18%
|潼關黃金(00340)
|1.39元
|升9.45%
|壇金礦業(00621)
|0.085元
|升14.86%
|龍資源(01712)
|3.89元
|升14.75%
|大唐黃金(08299)
|0.159元
|升3.92%