22/04/2025 13:13

表列同板塊或相關股份表現 股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 赤峰黃金(06693) 33.50元 升12.79% SPDR金(02840) 2495.00元 升4.88% 紫金(02899) 18.26元 升6.04% 山東黃金(01787) 26.30元 升9.81% 招金礦業(01818) 20.45元 升8.09% 靈寶黃金(03330) 10.08元 升8.04% 潼關黃金(00340) 1.41元 升11.02% 壇金礦業(00621) 0.08元 升8.11% 龍資源(01712) 3.68元 升8.55% 大唐黃金(08299) 0.161元 升5.23% 老鋪黃金(06181) 803.50元 升3.41% 金貓銀貓(01815) 1.68元 升8.39% 周大福(01929) 9.68元 升3.20% 六福集團(00590) 17.40元 升13.73%

《經濟通通訊社22日專訊》赤峰黃金(06693)H股現價升12.8%，報33.5元，該股成交約6562萬股，涉資21.99億元。白宮談判如意算盤打不響，面對中國態度強硬甚至日本都出現膠著情況，美國總統特朗普再將矛頭指向聯儲局主席鮑威爾，要求他立即減息，否則美國經濟將難免衰退。避險情緒持續推升金價，隔晚紐約期金突破每盎司3400美元大關後一往無前，至今日亞洲時段本港時間中午前，紐金報價更進一步突破3500美元大關，高見3504.12美元歷史新高，現報約3492美元升約2%。SPDR金(02840)盤中擴大升幅至4.9%，報2495元，以現價計，該股暫連升8日，累計升幅15.9%。金礦股升幅收斂；紫金(02899)升6%，報18.26元；山東黃金(01787)升9.8%，報26.3元；招金礦業(01818)升8.1%，報20.45元；靈寶黃金(03330)升8%，報10.08元；潼關黃金(00340)升11%，報1.41元。金行股續漲；老鋪黃金(06181)升3.4%，報803.5元；金貓銀貓(01815)升8.39%，報1.68元；周大福(01929)升3.2%，報9.68元；六福集團(00590)抽升13.73%，報17.4元。現時，恒生指數報21381，跌13點或跌不足0.1%，主板成交近1391億元。國企指數報7882，跌15點或跌0.2%。恒生科技指數報4862，跌24點或跌0.5%。即月期指新報21391，跌35點，高水9點。(hc)