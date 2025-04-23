22/04/2025 13:13
《異動股》金價日內再破3500美元，金價ETF飆5%金股收斂
《經濟通通訊社22日專訊》赤峰黃金(06693)H股現價升12.8%，報33.5元，該股成交約6562萬股，涉資21.99億元。
白宮談判如意算盤打不響，面對中國態度強硬甚至日本都出現膠著情況，美國總統特朗普再將矛頭指向聯儲局主席鮑威爾，要求他立即減息，否則美國經濟將難免衰退。避險情緒持續推升金價，隔晚紐約期金突破每盎司3400美元大關後一往無前，至今日亞洲時段本港時間中午前，紐金報價更進一步突破3500美元大關，高見3504.12美元歷史新高，現報約3492美元升約2%。
SPDR金(02840)盤中擴大升幅至4.9%，報2495元，以現價計，該股暫連升8日，累計升幅15.9%。
金礦股升幅收斂；紫金(02899)升6%，報18.26元；山東黃金(01787)升9.8%，報26.3元；招金礦業(01818)升8.1%，報20.45元；靈寶黃金(03330)升8%，報10.08元；潼關黃金(00340)升11%，報1.41元。
金行股續漲；老鋪黃金(06181)升3.4%，報803.5元；金貓銀貓(01815)升8.39%，報1.68元；周大福(01929)升3.2%，報9.68元；六福集團(00590)抽升13.73%，報17.4元。
現時，恒生指數報21381，跌13點或跌不足0.1%，主板成交近1391億元。國企指數報7882，跌15點或跌0.2%。恒生科技指數報4862，跌24點或跌0.5%。即月期指新報21391，跌35點，高水9點。
白宮談判如意算盤打不響，面對中國態度強硬甚至日本都出現膠著情況，美國總統特朗普再將矛頭指向聯儲局主席鮑威爾，要求他立即減息，否則美國經濟將難免衰退。避險情緒持續推升金價，隔晚紐約期金突破每盎司3400美元大關後一往無前，至今日亞洲時段本港時間中午前，紐金報價更進一步突破3500美元大關，高見3504.12美元歷史新高，現報約3492美元升約2%。
SPDR金(02840)盤中擴大升幅至4.9%，報2495元，以現價計，該股暫連升8日，累計升幅15.9%。
金礦股升幅收斂；紫金(02899)升6%，報18.26元；山東黃金(01787)升9.8%，報26.3元；招金礦業(01818)升8.1%，報20.45元；靈寶黃金(03330)升8%，報10.08元；潼關黃金(00340)升11%，報1.41元。
金行股續漲；老鋪黃金(06181)升3.4%，報803.5元；金貓銀貓(01815)升8.39%，報1.68元；周大福(01929)升3.2%，報9.68元；六福集團(00590)抽升13.73%，報17.4元。
現時，恒生指數報21381，跌13點或跌不足0.1%，主板成交近1391億元。國企指數報7882，跌15點或跌0.2%。恒生科技指數報4862，跌24點或跌0.5%。即月期指新報21391，跌35點，高水9點。
(hc)
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|赤峰黃金(06693)
|33.50元
|升12.79%
|SPDR金(02840)
|2495.00元
|升4.88%
|紫金(02899)
|18.26元
|升6.04%
|山東黃金(01787)
|26.30元
|升9.81%
|招金礦業(01818)
|20.45元
|升8.09%
|靈寶黃金(03330)
|10.08元
|升8.04%
|潼關黃金(00340)
|1.41元
|升11.02%
|壇金礦業(00621)
|0.08元
|升8.11%
|龍資源(01712)
|3.68元
|升8.55%
|大唐黃金(08299)
|0.161元
|升5.23%
|老鋪黃金(06181)
|803.50元
|升3.41%
|金貓銀貓(01815)
|1.68元
|升8.39%
|周大福(01929)
|9.68元
|升3.20%
|六福集團(00590)
|17.40元
|升13.73%