22/04/2025 09:26

【聚焦人幣】上海18舉措提升跨境金融服務便利，擴CIPS網絡

《經濟通通訊社22日專訊》為深化金融制度型開放，加大金融支持「走出去」企業和「一帶一路」建設力度，人行、金監總局、外匯局、上海市政府聯合印發《行動方案》。從提高跨境結算效率、優化匯率避險服務、強化融資服務、加強保險保障、完善綜合金融服務等五方面提出18條重點舉措。



《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案》提出，提升人民幣跨境支付系統（CIPS）功能和全球網絡覆蓋。推動更多銀行加入CIPS，持續擴大CIPS網絡覆蓋范圍。據記者了解，截至2024年12月底，CIPS系統有直接參與者（直參）168家，間接參與者（間參）1461家，合計覆蓋全球119個國家和地區。隨著參與者類型更加多元、分布區域更加廣泛，CIPS已形成以中資銀行和清算行為骨幹網、系統性重要外資銀行相互支撐的全球網絡體系。



在促進人民幣跨境使用方面，《行動方案》提出，提升人民幣跨境使用便利度和收付效率，鼓勵銀行在真實合規前提下，優化單據審核，加強數據共享，提升「走出去」企業全鏈條使用人民幣進行投融資、項目建設和採購、收益回收等體驗。促進人民幣在共建「一帶一路」國家使用，並依托上海構建促進人民幣全球循環使用的貿易投資服務體系。



*支持中行、花旗銀行等在滬分行按新規定開展業務*



聚焦提高跨境結算效率，便利企業全球資金管理，《行動方案》明確，優化外匯業務管理模式和展業流程。支持中國銀行、中信銀行、中國民生銀行、花旗銀行（中國）有限公司等試點銀行在滬分行按新規定開展業務。建立試點銀行外匯業務盡職免責申述評議機制，支持銀行就涉嫌違規行為進行申述，依托外匯市場自律機制開展評議，合理判定銀行「盡職盡責」情況，提升跨境金融服務質效。



同時，拓展自由貿易帳戶功能及應用場景。《行動方案》支持銀行基於境外機構自由貿易帳戶開發存款產品，允許非居民外幣存款利率參考國際慣例進行市場化定價。推動金融機構提升數字化服務水平，支持在滬數字人民幣運營試點銀行積極參與多邊央行數字貨幣橋項目，探索創新特色場景。



《行動方案》明確，強化融資服務，助力企業全球投融資。例如，在集聚跨境銀團貸款中心和業務方面，提出在金融監管總局認可的機構開展銀團貸款份額跨境轉讓試點，優化外債登記管理和跨境擔保流程，更好滿足境內企業「走出去」過程中存在的銀團貸款需求。試點通過再貼現窗口開展貿易再融資業務。拓展境內外雙向融資渠道，支持具備條件的銀行參照國際慣例，探索研究在上海自貿試驗區為「走出去」企業提供非居民並購貸款服務，貸款金額不高於並購交易價款80%，貸款期限不超過10年。(ew)