22/04/2025 10:37

【關稅戰】港府譴責美國對中國船舶徵港口費，斥措施帶明顯歧視性

《經濟通通訊社22日專訊》美國宣布10月中開始對中國船隻徵收港口費，措施適用於香港及澳門船東。香港特區政府強烈反對及不滿美國當局向由中國公司擁有、營運及製造的船舶徵收港口費等措施。



特區政府發言人表示，香港作為享譽全球的國際航運中心，在「一國兩制」的獨特優勢下，長期以來為世界各地航運企業提供自由開放、公平高效、制度完善的營商環境。美國當局的措施帶有明顯歧視性，肆意分化國際航運社區，破壞國際航運界多年建立的團結合作氣氛，有失國際交往的基本風範。



特區政府譴責霸凌行為，並指香港將繼續秉持開放合作精神，與全球航運夥伴攜手維護自由貿易原則，共同促進國際航運業的健康發展。發言人相信，只有堅持公平公正、互利共贏，才能真正保障國際航運界的共同利益。(bi)



