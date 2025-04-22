21,451.55
+56.41
(+0.26%)
21,452
+26
(+0.12%)
平水0
7,907.71
+10.27
(+0.13%)
4,867.78
-19.59
(-0.40%)
2,219.62億
3,299.76
+8.33
(+0.253%)
3,783.95
-0.93
(-0.025%)
9,870.05
-35.48
(-0.358%)
2,073.36
+5.79
(+0.28%)
88,320.7500
+804.5300
(0.919%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0622
澳元最佳客戶買入價
4.9948
歐元最佳客戶買入價
8.9440
英鎊最佳客戶買入價
10.4122
日圓最佳客戶買入價
5.5347
恒生指數
21,451.55
+56.41
(+0.26%)
期指
平水0
21,452
+26
(+0.12%)
國企指數
7,907.71
+10.27
(+0.13%)
科技指數
4,867.78
-19.59
(-0.40%)
大市成交
2,219.62億
股票
2,044.68億
(92.119%)
窩輪
86.43億
(3.894%)
牛熊證
88.51億
(3.988%)
即時更新：22/04/2025 15:26
可賣空股票總成交
1,176.55億
主板賣空
203.79億
(17.321%)
半日數據，更新：22/04/2025 12:40
上証指數
成交：4,526.75億
3,299.76
+8.33
(+0.253%)
滬深300
3,783.95
-0.93
(-0.025%)
深証成指
9,870.05
-35.48
(-0.358%)
MSCI中國A50
2,073.36
+5.79
(+0.28%)
比特幣
資料由Binance提供
88,320.7500
+804.5300
(0.919%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0622
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.9948
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9440
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4122
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.5347
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

29
三月
饒宗頤文化館｜饒館熊貓節：熊貓巡迴饒館展覽30多隻熊貓等你來抱抱！ 饒宗頤文化館｜饒館熊貓節：熊貓巡迴饒館展覽30多隻熊貓等你來抱抱！
展覽 文化藝術
饒宗頤文化館｜饒館熊貓節：熊貓巡迴饒館展覽30多隻熊貓等你來抱抱！
推介度：
29/03/2025 - 13/05/2025
免費
06
四月
啟德 AIRSIDE｜Coldplay Moon Music Pop-up at AIRSIDE 啟德 AIRSIDE｜Coldplay Moon Music Pop-up at AIRSIDE
文化藝術 親子活動
啟德 AIRSIDE｜Coldplay Moon Music Pop-up at AIRSIDE
推介度：
06/04/2025 - 27/04/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00001 長和00700 騰訊控股00005 滙豐控股03690 美團－Ｗ00388 香港交易所
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

美元在哭泣

22/04/2025 12:10
關稅戰

美元失信譽，黃金成天堂

20/04/2025 14:03
貨幣攻略

悄然而起的日本聯合作戰指揮體系

17/04/2025 08:50
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2024
北上食買玩
Art Month 2024
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet香港好去處小紅書版！追蹤@通仔GoGoGo獲取最新情報！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.33%
1個月
3.60%
3個月
3.85%
更新：22/04/2025 11:15
最新重要數據
澳洲-失業率
公佈值
4.10%
公佈日期
17/04/2025 09:30
新西蘭-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.50%
公佈日期
17/04/2025 06:45
加拿大-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.75%( 0.00%)
公佈日期
16/04/2025 21:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處