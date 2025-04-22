22/04/2025 13:23

【關稅戰】DHL停收逾800美元B2C貨，港電商業料影響有限

《經濟通通訊社22日專訊》美國加徵超高關稅，國際物流公司DHL宣布，自昨日（21日）起，暫停各地運往美國價值超過800美元，即約6210港元的B2C貨件。香港電商協會會長李基銓表示，大部分B2C電商貨品價值屬800美元或以下，而800美元或以上B2B貨物亦不受影響，相信至5月2日，美國取消對來自中國內地和香港的800美元以下小額包裹免稅待遇，影響才會浮現。



李基銓接受電台訪問時表示，DHL指美國海關要求所有800美元以上的進口貨件，恢復舊有報關制度，有可能導致貨物積壓在美國海關和快遞公司，今次企業已有所準備，相信下月正式落實小額包裹關稅時，可避免混亂情況，即使起初有延誤，相信一個月內應可恢復原來運作。



他續指，現時市場上數間物流龍頭企業都來自美國，但未有類似安排，因此認為今次影響並不大。他又估計，快遞公司首階段會出現2至3日的延誤情況，相信快遞公司掌握流程後會逐漸改善，並料物流公司未來將會加價，因清關程序有所不同，從而衍生更多雜費。(bi)

