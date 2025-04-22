22/04/2025 16:31

《本港經濟》首季失業率維持3.2%，符合市場預期

《經濟通通訊社22日專訊》政府統計處公布臨時數字顯示，今年1至3月，本港經季節性調整的失業率為3.2%，與去年12至今年2月相同，符合市場預期。同期就業不足率無變動，維持於1.1%的水平。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，今年1-3月經季節性調整的失業率繼續處於3.2%的低水平，就業不足率亦維持在1.1%不變。相較上一個三個月期間，勞動人口和總就業人數分別進一步下跌至381.55萬人和369.27萬人。



*孫玉菡：貿易摩擦加劇或影響招聘意慾*



各個行業在今年首季失業率與上一個三個月期間相比變動不一，當中資訊及通訊業、社會工作活動業、專業及商用服務業(不包括清潔及同類活動)，以及建造業等錄得升幅，而運輸業和保險業則錄得下跌。



展望未來，孫玉菡說，貿易摩擦加劇增加外部環境不確定性，或會影響一些行業的招聘意欲。不過，內地經濟在中央政府的提振措施下繼續增長，加上特區政府持續推出各項促進經濟增長和支持企業的政策措施，預計會為勞工需求提供支持。特區政府會保持警覺，繼續密切留意勞工市場狀況。



*失業人數增加約1.1萬*



首季總就業人數跌至369.27萬人，較去年12月至今年2月減少約1.68萬人。同期的總勞動人口亦減少5800人，至381.55萬人。同期失業人數(不經季節性調整)由11.17萬人升至12.28萬人，增加約1.11萬人。同期的就業不足人數亦增加約2000人。(cl)