22/04/2025 19:36

《再戰明天》美國公布PMI等數據，新東方公布業績

《經濟通通訊社22日專訊》美國公布PMI等數據，及新東方公布業績，料為周三（23日）市場焦點。



*英倫銀行首席經濟學家發表演講，芝加哥聯儲總裁發表視頻講話*



各國重要經濟活動方面，20國集團(G20)財政及央行部長級會議舉行（至24日）。周三本港時間2:00pm，英倫銀行總裁貝利、歐洲央行首席經濟學家連恩、土耳其央行總裁卡拉漢、阿根廷央行副總裁Vladimir Werning在國際金融協會(IIF)發表講話。晚上6:30pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表演講。9:00pm，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比發表視頻講話。



數據方面，周三（23日）8:30am（本港時間．下同），日本公布4月製造業採購經理人指數；4月綜合採購經理人指數；4月服務業採購經理人指數。4:30pm，香港公布3月綜合消費物價指數，年率升幅料由1.4%擴大至1.5%。5:00pm，歐元區公布2月貿易收支，經季節調整料由140億歐元升至150億歐元。9:45pm，美國公布4月製造業採購經理人指數，料由50.2降至49；4月綜合採購經理人指數料由53.5降至52.2；4月服務業採購經理人指數料由54.4降至52.8。10:00pm，美國公布3月新屋銷售，料由67.6萬升至68.4萬，月率升幅料由1.8%收窄至1.2%。



在本港，明日公布業績的公司有:新東方-S(09901)等。



此外，明日華潤飲料(02460)將有基石投資者持股解禁。



另外，比亞迪電子(00285)、中國海外發展(00688)、中國神華(01088)、國藥控股(01099)、比亞迪股份(01211)及中國平安(02318)於周五（25日）公布業績。美國周五公布4月密歇根大學消費信心指數終值。(wa)