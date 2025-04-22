22/04/2025 09:47

【關稅戰】陳茂波:變局中推進高質量發展，展示香港是資金避風港

《經濟通通訊社22日專訊》財政司司長陳茂波在網誌中撰文表示，美國當局對貿易伙伴施加所謂「對等關稅」，並不斷調整稅率，不僅嚴重擾亂全球貿易秩序與供應鏈穩定，亦大幅增加國際貿易和投資環境的不確定性。此種魯莽的保護主義行徑引發了市場普遍憂慮，不少經濟分析師預測美國通脹升溫、經濟放緩，甚至可能步入衰退；關稅戰也將衝擊全球經濟前景，令全球經濟增長放緩。



他指出，觀乎世界各國的反應，美國單方面挑起關稅戰，不僅反噬其自身經濟，亦正將自己推向孤立之境。政府近期與各國商界領袖的交流中，這聲音特別清晰。他們一致批評美國當局目前的行徑，並明確指出：在地緣局勢動盪的今天，透明、開放、政策穩定、歡迎合作的市場，才是全球企業希望拓展業務的沃土。



他提及，在此複雜的外圍形勢下，香港作為高度外向型的經濟體，難以獨善其身。就此，必須認清，目前國際經貿格局的轉變將是中長期結構性的，必須凝聚社會各界力量，背靠祖國，共同應對；以積極和針對性的政策措施，轉危為機，在變局中繼續推進經濟高質量持續發展。



*全力做好自己是刻下應對挑戰的最好策略*



他指出，全力全速做好自己的事情是刻下應對挑戰的最好策略。一是維護好香港安全穩定的環境，維護國家安全、金融穩定，經濟安全是香港繁榮穩定的根基，要向國際社會展示香港是全球資金的安全避風港。



他續指，二是繼續向國際社會說好香港在「一國兩制」下的獨特地位和優勢，尤其是零關稅自由港、普通法制度，以及國際金融中心特點，並持續優化香港的營商環境。眾多跨國企業投資香港，正是看中香港內聯外通的優勢，堅若磐石的法治、國際化和友善的營商環境、海納百川的包容文化，以及聯通內地這個全球最大最具活力的消費和創科市場。在關稅戰割裂全球經貿的背景下，香港正充分發揮「超級聯繫人」的關鍵作用，為全球企業和資金提供新的發展機遇。



*為商界提供穩定的營商環境*



他提及，不少商界朋友向他表示，面對關稅戰的陰霾，香港繼續保持自由港、實行自由貿易政策，為商界提供穩定和可預期的營商環境，至關重要，讓他們安心推展在港的業務部署。事實上，有不少企業正調整其策略，從過去主要連接內地和歐美市場，轉為開拓更多內地和亞洲新興市場間的貿易，它們特別看好東盟這個規模龐大、人口年青、中產階層和消費市場增長快速的市場。(bn)