22/04/2025 09:49

【關稅戰】美擬對華貨輪徵港口費，中遠海運：堅決反對

《經濟通通訊社22日專訊》美國對華限制持續升級，日前宣布會分階段向停泊美國港口的中國製造及中國擁有的船舶收取費用，中遠海控(01919)母企中國遠洋海運集團(COSCO)發聲明稱，美國貿易代表辦公室頒布關於對中國海事物流及造船業301調查的歧視性決定，中遠海運堅決反對美方基於錯誤事實的指控及採取的措施，並指此舉不利於全球航運業的公平競爭和正常的商業經營秩序，將對全球航運業的平穩健康發展造成衝擊，危及產業鏈供應鏈的穩定和安全。



中遠海運稱，作為負責任的國際航運物流企業，集團始終秉持誠信、透明、合規理念參與全球航運競爭，致力於服務全球貿易，為全球客戶提供高質量的商業航運及物流服務。中遠海運將一如既往全力保障客戶利益，提供可信賴的各類航運服務。



美國貿易代表辦公室日前表示，已結束對中國海事、物流及造船業的301調查，將分兩個階段進行針對行動，6個月後對抵美的中國船舶按每淨噸位收費50美元，並在接下來的三年逐步增加，每艘船每年最多收費5次。第二階段將於3年後開始，將限制外國船隻僅運輸液化天然氣(LNG)，限制措施將逐步增加。(bn)