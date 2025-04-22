22/04/2025 11:21
《港元利率》復活節長假後中短期拆息上升，港匯見近一周高位
《經濟通通訊社22日專訊》復活節長假期後，港元中短期拆息上升，其中，隔夜息微升至3.33179厘，為3月31日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息則結束三連跌，報3.60101厘，為一周新高。
反映銀行資金成本的三個月拆息跌至3.85036厘，六個月及一年期拆息繼續維持不變，分別報3.9厘和4厘。
港元匯價今早最高曾見7.7586兌1美元，為4月16日以來最強，最新報7.7588，較前收市價升0.008%。
美國總統特朗普繼上周五後，周一再要求聯儲局主席鮑威爾即時減息，牽動華爾街股市及美匯下滑。美匯指數一度低見97.92，為2022年3月以來最低，最新則報98.135。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息跌至3.85036厘，六個月及一年期拆息繼續維持不變，分別報3.9厘和4厘。
港元匯價今早最高曾見7.7586兌1美元，為4月16日以來最強，最新報7.7588，較前收市價升0.008%。
美國總統特朗普繼上周五後，周一再要求聯儲局主席鮑威爾即時減息，牽動華爾街股市及美匯下滑。美匯指數一度低見97.92，為2022年3月以來最低，最新則報98.135。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.33179
|+0.987
|一周
|3.35833
|+5.833
|兩周
|3.405
|+0.5
|一個月
|3.60101
|+1.889
|兩個月
|3.78774
|+6.043
|三個月
|3.85036
|-0.56
|六個月
|3.9
|-
|一年
|4
|-
資料來源：香港銀行公會