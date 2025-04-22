22/04/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.33179 +0.987 一周 3.35833 +5.833 兩周 3.405 +0.5 一個月 3.60101 +1.889 兩個月 3.78774 +6.043 三個月 3.85036 -0.56 六個月 3.9 - 一年 4 -

《經濟通通訊社22日專訊》復活節長假期後，港元中短期拆息上升，其中，隔夜息微升至3.33179厘，為3月31日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息則結束三連跌，報3.60101厘，為一周新高。反映銀行資金成本的三個月拆息跌至3.85036厘，六個月及一年期拆息繼續維持不變，分別報3.9厘和4厘。港元匯價今早最高曾見7.7586兌1美元，為4月16日以來最強，最新報7.7588，較前收市價升0.008%。美國總統特朗普繼上周五後，周一再要求聯儲局主席鮑威爾即時減息，牽動華爾街股市及美匯下滑。美匯指數一度低見97.92，為2022年3月以來最低，最新則報98.135。(cl)資料來源：香港銀行公會