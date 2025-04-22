22/04/2025 10:05

【關稅戰】普徠仕：不明朗因素或拖累經濟前景，惟歐股表現亮眼

《環富通基金頻道22日專訊》普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告指，在貿易政策持續不明朗下，無論消費者或企業信心指標（又稱「軟數據」）均見顯著轉弱。雖然市場情緒普遍滯後於就業及支出等「硬數據」，但目前的軟數據反映的經濟前景，較實際數據更為悲觀。更令人憂慮的是，若企業及消費者長期面對嚴重不明朗的環境，勢必影響其投資、消費及招聘決策。鑑於特朗普首任期間的貿易爭端持續近一年半，市場情緒或許已反映經濟或會放緩。



*市場對歐洲看法迅速改善，上調歐股至高配水平*



今年歐洲股市的強勢表現，令大多數投資者感到意外。年初時，歐洲面對經濟前景黯淡、俄烏戰事持續、政治分歧，以及美國可能加徵關稅等不利因素。過去數十年，歐洲經歷政局動盪、債務危機及脫歐等衝擊，令投資者對歐洲市場抱持審慎態度。



然而，近期政策出現重大轉變，包括德國增加國防及基建開支，以及區內各國領袖攜手提升競爭力。儘管關稅前景仍欠明朗，但市場對歐洲的看法已迅速改善，資金亦開始流入。普徠仕認為這並非短暫現象，並且上調對歐洲股票的配置至高配水平，以把握資本開支增加及信貸改善帶來的上升潛力。



*下調股票配置水平至中性，看好價值型股票*



鑑於貿易前景持續不明朗，普徠仕將股票配置水平由偏高下調至中性。區域配置方面，相比美股，其他地區股市更具投資機會，如歐洲、中國以及亞洲（日本除外）。這些地區受惠於財政開支增加及央行立場偏鴿派，市場氣氛逐步改善。



投資風格方面，普徠仕看好價值型股票。隨著資金持續由估值較貴的美國大型增長股轉投其他板塊，價值股有望受惠。



*債券維持偏低部署，偏高配置環球高收益債及亞債*



債券方面維持偏低部署。由於經濟增長、通脹數據好壞參半，加上政策前景不明，利率料持續波動。對環球高收益債券及亞洲債券維持偏高配置，因其主要受惠於具吸引的總回報率。雖然基本面尚算穩健，但息差或因貿易不確定因素而受壓。



另對現金維持偏高配置，因其回報較吸引以及提供流動性。在市況波動時，現金可助投資者把握市場機遇。(wa)