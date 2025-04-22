22/04/2025 10:07

【關稅戰】富達：應分散投資不同行業優質股，駕馭市場波動

《環富通基金頻道22日專訊》富達國際基金經理Jochen Breuer指，美國關稅政策存變數及潛在貿易戰的陰霾下，市場充斥不確定性，投資者正面對如何管控風險，同時爭取吸引總回報的挑戰。



*應發掘具盈利韌性、可持續派息、合理估值企業*



無論是出口主導市場或美國此類消費主導市場，其經濟增長均會受加徵關稅影響。這可能會影響全球需求，因此未來數月密切注視關稅對美國，以至其他經濟體產生的連鎖反應尤其重要。然而，投資契機往往伴隨波動市況浮現，關稅影響因行業及個別企業而異，正如並非所有被徵收關稅國家的企業來自美國的收入都會受影響。例如美國境外企業在美國賺取的服務收入，目前不在徵收關稅的範圍內。在市況瞬息萬變的動盪時期，獲取長期投資回報和擁抱收益的三大關鍵在於，發掘具盈利韌性、可持續派發股息、合理估值的企業。



在過往任何市場周期均持續派息及增加股息的企業，於波動市況的股價波幅及跌幅往往較小。股價展現韌性，反映企業具備持續增加派息的財務實力，且商業模式具穩定性，因而可於市況下行時提供緩衝。如MSCI所有國家世界指數中的「股息貴族」，即過去十年每年持續增加派息的股票，其過去十年的表現不僅跑贏該指數，波幅也較低。股息是總回報中具體而直接的組成部分，而股息能否增加或持續則取決於公司盈利能力和韌性。企業未來盈利增長趨勢也會驅動股價上升，作為預期回報的關鍵因素。



*廣泛仔細分析各行業，發掘商業模式具韌性潛力股*



投資環境充滿挑戰，聚焦企業盈利韌性至關重要。這並不代表單純從上而下投資於傳統防守股，更應透過由下而上廣泛仔細分析各行各業，從中發掘商業模式具韌性的潛力股。分散投資於不同行業優質股的投資組合，其持續盈利表現往往更勝主要市場指數。



聚焦具盈利韌性的優質股之餘，更重要的是同時嚴守估值紀律，避免支付過高溢價及降低投資組合的潛在下行風險。正如今年初美國例外論主導市場情緒，支持估值偏高的美股，故自4月初美國宣布對等關稅政策以來，美股錄得較大跌幅，反觀期內許多年初時估值偏低的歐股表現則優於美國同業。



波動市況經常伴隨投資機會，投資者應留意目前快速變化的市場環境及仍未浮現的下一波影響。例如，美元在至少15年來第一次未能達到避險作用，在股市下跌10%的情況下美元匯價齊跌。當前的波動市，以及加徵關稅的影響將於未來數周至數月逐步浮現，凸顯主動投資及慎選股票的重要性。(wa)