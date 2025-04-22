22/04/2025 09:18

【關稅戰】北京施壓，中資據報撤出美國私募投資

《經濟通通訊社22日專訊》英國《金融時報》引述消息人士稱，在中美兩國經貿關係高度緊張之際，有些中國國營基金公司撤走在美國私募基金管理的資金。



消息人士又提到，部分中國基金公司也尋求不涉足有美國私募基金參與的投資項目。一些購併基金主事人也不會向美國企業承諾注資，也退出了早已計劃好、但未正式注資的投資項目。「有關行動是因應中國政府壓力而致。中國投資公司是作出有關行動的中企之一。」消息人士說。



接獲中企要撤走投資的美國私募基金公司包括Global Infrastructure Partners、Thoma Bravo、Vista Equity Partners、凱雷及黑石等。



美國總統特朗普向中國部分進口商品最高實施245%關稅，而中國則對美國商品徵收125%報復性關稅。(ry)