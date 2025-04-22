22/04/2025 15:57

【關稅戰】外交部：歡迎日本公明黨代表團訪華

《經濟通通訊社22日專訊》外交部發言人郭嘉昆主持今天的例行記者會。郭嘉昆表示，中方歡迎齊籐鐵夫黨首率領日本公明黨代表團訪華。惟外交部無在記者會上公布此次訪問的具體情況。



《彭博》早些時候報道，東京正努力避免捲入升級的中美貿易摩擦之中，日本訪華代表團本周將轉交首相石破茂致中國國家主席習近平的信函。齊藤昨表示：「首相告訴我，他希望我轉交一封信，他可能還需要一些時間才能訪問中國。」齊藤又說，訪華期間他可能會討論中國對日本水產品和牛肉採取的進口限制，他表示，此舉旨在建立信任。



華盛頓據報準備利用關稅談判向其他國家施壓，要求其減少與中國的貿易往來。中國警告各國，不要與美國達成可能損害北京利益的協議，並表示「如果出現這種情況，中方將堅決對等地採取反制措施」。(ry)