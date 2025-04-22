22/04/2025 15:04

【關稅戰】越南據報將嚴打轉口商品「洗產地」輸往美國

《經濟通通訊社22日專訊》據《路透》引述文件報道，越南貿易部在上周二（15日）下發即時生效的指令，打擊向美國和其他貿易夥伴非法轉運貨物的欺詐行為。該指令沒有明確指出轉運欺詐的來源國，不過越南從中國進口近40%的商品，美國曾公開指摘中國利用越南作為轉運中心（洗產地）來逃避美國關稅。



在該份指令中，越南貿易部指出，在美國關稅導致的緊張局勢日益加劇下，貿易欺詐可能會增加。如果不防止欺詐行為，這會使避免各國對進口商品實施制裁變得更加複雜。該指令要求貿易部、海關和其他機構官員加強對進口貨物的監管核查，以確定其原產地，特別是用於生產和出口的進口原材料。貿易部將實施新的更嚴格的程序來檢查工廠並監督「越南製造」標籤的發放，特別是對原產地證書申請數量激增的企業。此外，指令要求相關官員在必要時提出防範非法轉運的具體措施。



*越南或將與美國簽署雙邊貿易協定*



美國早前宣布對越南加徵46%對等關稅，其後暫緩實施90日。越南總理范明政表示，越南願意根據美國的要求展開貿易談判，談判對於促進穩定平衡的貿易關係至關重要。他還指示官員們解決走私和貿易欺詐等美方關切的問題。



越南副總理胡德福早前在華盛頓與美國財政部長、商務部長舉行高層會談。越南政府其後發聲明顯示，雙方正式同意開始談判關稅細節，並指這是雙邊貿易協定「最重要的支柱」。聲明又指，越南代表團在最近幾天的緊張談判中取得的最大突破，此前雖然越南多次提出簽署雙邊貿易協定的想法，但美國沒有同意。(ct)