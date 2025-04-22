22/04/2025 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶120點子，報7.3000

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.2074，較上個交易日跌19點子，和市場預測偏離851點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開120點子，報7.3000，上個交易日即期匯率收盤報7.2880。



外部美元持續疲軟，監管小幅放鬆對中間價的過濾舉措。美國總統特朗普周一表示，除非立即降低利率，否則美國經濟可能會放緩，並再度批評美聯儲主席鮑威爾。鮑威爾表示，在情勢更加明朗，顯示特朗普的關稅計劃不會導致通脹持續飆升之前，不應該降息。



申萬宏源證券首席經濟學家趙偉認為，近期美元走弱背景下人民幣仍在貶值，或因關稅政策的直接衝擊，隨著外部衝擊弱化，人民幣貶值壓力或已相對緩和。而中國人行的逆周期調節，疊加待結匯資金的支持及國內政策的對沖，人民幣匯率的韌性有望得到支撐。



招商銀行金融市場部指出，若後續特朗普政府無法重塑信任、任由市場情緒發酵，則將會帶來美元的進一步下跌。美元/人民幣中間價上移後逐漸穩定，預計人民幣匯率將在新的中樞位置繼續維持雙向波動，重點關注中美後續是持續升級還是進入談判。(jq)