22/04/2025 16:47

【聚焦人幣】人幣即期收跌265點子報7.3145，創近一周低

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3145，較上個交易日4時30分收盤價跌265點子，創4月16日以來近一周新低，全日在7.3000至7.3150之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌245點子，報7.3182。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.2074，較上個交易日跌19點子，和市場預測偏離851點。



市場人士指出，美國總統特朗普再次抨擊美聯儲主席鮑威爾，加劇市場擔憂情緒，人民幣也承壓調整，不過近期美元表現持續疲軟，短期人民幣大幅升貶的可能性均不大，密切關注中國中央政治局會議信息。



對於4月底將召開的中國中央政治局會議，投行花旗認為，基於長遠布局，政治局會議將繼續堅持「高質量發展」政策框架，不會採取大水漫灌式激進策略，並認為人民幣不會有一次性大幅貶值。(jq)