22/04/2025 09:35

【關稅戰】波音兩架待交付客機從中國飛回美國，已塗裝廈門航空

《經濟通通訊社22日專訊》關稅戰下，波音一架已塗裝「廈門航空」的737 MAX客機，21日已離開浙江舟山波音交付中心並飛回美國本土。



據《路透》報道，這是波音第二架原擬交付予中國航企但被「退回」美國的飛機。這架飛機不到一個月前由西雅圖波音機場飛往舟山，準備完成最後交付程序，但最終在關稅壓力下飛離中國。在18日，另一架原擬交付廈門航空的737 MAX客機也離開了中國，21日回到西雅圖波音機場。



報道指，目前不知道哪一方決定這2架波音客機由中國飛回美國。馬來西亞航空曾表示，正在與波音洽談購買中國停收飛機後波音可提供的飛機。



此前《彭博》引述消息指，中國在宣布對美國進口產品加徵125%關稅後，要求境內航企暫停接收等待交付的波音飛機。



據航空顧問機構IBA估計，單架737 MAX市場價值約5500萬美元，在中國加徵關稅後，若完成交付，將對買方造成巨大稅負壓力。(sl)