22/04/2025 10:13

【關稅戰】中國據報1月中已停止採購美國大豆，增購巴西大豆

《經濟通通訊社22日專訊》據日本傳媒報道，中國自1月中旬起就已停止預約採購美國大豆和粟米，並減少採購棉花，同時增加從巴西等國採購大豆。



報道引述美國農業部公布的外國企業預約採購大豆和粟米情況指，2025年1月16日之後，中國採購大豆的數值為零，但在2024年8月至2025年1月16日期間，每月都有多筆中國企業採購的紀錄。與此同時，中國近期在一周內與巴西簽訂至少240萬噸的大豆採購合約。



實際上，經歷特朗普第一任期的貿易戰後，中國已降低從美國進口大豆比例，2017年美國大豆佔中國進口總量近四成，到2024年降至兩成。



另外，按美元計算，中國3月從美國進口的棉花比去年同期減少九成，而中國1-3月購買美國粟米的數量僅為去年同期的1%左右。(sl)