22/04/2025 10:31

【關稅戰】英國零售商憂中國商品湧入，籲政府考慮徵小包裹關稅

《經濟通通訊社22日專訊》據英國《金融時報》報道，英國電子產品零售商Currys的首席執行官博爾多克(Alex Baldock)表示，已有跡象顯示，原本面對美國市場的中國商品庫存正轉運至英國，中國商品正以傾銷方式湧入歐洲市場；可能銷售這些商品的平台包括SHEIN、Temu、阿里巴巴、TikTok商店，而亞馬遜更是扮演著至關重要的角色。



報道又引述英國零售商協會(BRC)首席執行官迪金森(Helen Dickinson)表示，受美國關稅政策影響，部分品質較差的商品可能會從美國轉銷至歐洲，而這一風險令零售商非常擔憂。迪金森稱，鑑於當前地緣政治的緊張局勢，政府應當重新審視「最低免稅額」規定，以確保英國零售商及其客戶的最佳利益。



一些零售商此前曾呼籲英國效仿美國取消「最低免稅額」規定。該規定讓直接寄送給英國消費者、價值低於135英鎊的小包裹可免繳關稅。(sl)