22/04/2025 11:10

【聚焦數據】廣東首季GDP增4.1%低全國水平，消費增速加快

《經濟通通訊社22日專訊》廣東省統計局公布，根據地區生產總值統一核算結果，一季度，廣東實現地區生產總值33525.51億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，同比增長4.1%，低於全國的5.4%。其中，第一產業增加值934.45億元，增長3.3%；第二產業增加值12002.53億元，增長3.7%；第三產業增加值20588.53億元，增長4.3%。



*儲能用鋰離子電池產量增逾八成*



一季度，全省規模以上工業增加值同比增長3.9%，增速比1-2月份加快1.1個百分點，其中3月增長5.5%。分門類看，採礦業增加值下降3.3%，製造業增長4.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業同比持平。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長6.6%，汽車製造業增加值增長12.5%。新動能產業中，先進製造業、高技術製造業增加值分別增長5.9%、5.3%，比規模以上工業增速高2.0個、1.4個百分點。高技術產品產量快速增長，新能源汽車、儲能用鋰離子電池、工業機器人、服務機器人產量分別增長29.9%、83.5%、31.3%、10.8%。



*廣東首季固投降幅收窄至6.2%*



一季度，全省固定資產投資同比下降6.2%，降幅比1-2月份收窄2.2個百分點。「兩重」建設項目加快推進，基礎設施投資增長3.9%，增速加快3.1個百分點。工業投資佔比達38.0%，其中汽車製造業投資增長41.0%。房地產開發投資下降15.2%，新建商品房銷售面積下降9.4%，降幅比上年全年分別收窄3.0個、12.4個百分點。



*廣東首季零售總額增速加快至2.5%*



一季度，全省社會消費品零售總額同比增長2.5%，增速比1-2月份加快1.5個百分點，其中3月增長5.8%。按經營單位所在地分，城鎮市場消費品零售額增長2.7%，鄉村市場消費品零售額增長0.5%。按消費類型分，商品零售增長2.6%，餐飲收入增長1.9%。限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家具類、通訊器材類分別增長29.1%、40.0%、42.2%、17.7%；新能源汽車商品零售額增長8.6%。限額以上單位通過公共網絡實現商品零售額增長16.3%，其中3月同比增長31.9%，是2022年以來的最高增速。



*3月廣東CPI降0.5%，PPI降1.3%*



一季度，全省居民消費價格指數(CPI)同比下降0.4%。3月，CPI同比下降0.5%，降幅比上月收窄0.6個百分點。



一季度，工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降1.0%，工業生產者購進價格指數(IPI)下降2.0%。3月，PPI、IPI分別下降1.3%、2.2%。(sl)